شكرا لبحثكم عن خبر تفجر الخلافات بين قيادات حوثية في الجوف وزعيم الجماعة يتدخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في الجوف أن القيادي الحوثي حسين علوي بن قعشم اتهم قادة الجماعة في المحافظة بالزج من وصفهم "أشراف مديرية الغيل" في معارك خاسرة دون الاستعداد لها

ونقل "موقع الجوف نيوز" عن تلك المصادر قولها أن خلافاً حاداً بين القيادي حسين قعشم وقيادات الجماعة القادمة من صعدة.

وأوضحت المصادر أن قعشم رفع شكوى الى عبد الملك الحوثي دعاه فيها الى سرعة معالجة أوضاع القيادات الميدانية التي تقود المعارك من تلك التي تتمسك بمناصب فيها جبايات الأموال والتعامل مع الجميع بالتساوي، حسب وصفه.

وأكدت المصادر أن ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين أرسل تهديد مباشر للقيادي حسين بن علوي قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لأشراف صعدة.