شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 13 حوثياً وتفجير مخزن ذخيرة بالحديدة "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل 13 حوثيا وتم تفجير مخزن ذخيرة تابعة لجماعة الحوثي بعد اتهامات للجماعة بارتكاب خروقات جديدة للهدنة الأممية ارتكبتها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان لها أن الجماعة الحوثية دفعت، أمس الخميس، بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

وأضاف أن عناصر مسلحة تابعة للجماعة حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيرا إلى أن جثثهم لاتزال في التبة.

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وبالتزامن أطلقت عناصر مسلحة تابعة للجماعة النار بكثافة صوب مواقع للقوات المشتركة وقرى آهلة بالسكان غرب مركز المديرية وسرعان ما تم إسكاتها وتفجير مخزن ذخيرة برصاص القوات المشتركة، حسب البيان.

ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير المخزن واشتعال النيران فيه.

وسقط في مدينة الحديدة وجبهة مدينة الدريهمي أكثر من 25 عنصرا بين قتيل وجريح بينهم مشرف ثقافي يدعى أبو محمد اللاحجي، فيما تم تدمير مدفع وجرافة وحفار لحظة محاولة مسلحي الجماعة استحداث خنادق وتحصينات، وفق ما ذكره البيان.