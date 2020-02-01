شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية للتحالف على عطان وأرحب وبني مطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، غارات جوية على مواقع وأهداف لجماعة الحوثي في صنعاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع لمسلحي جماعة الحوثي في مديرية أرحب شمالي صنعاء. وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف قصفت أيضا أهدافا للجماعة في مديرية بني مطر. Advertisements كما طال القصف، بحسب المصادر، أهدافا عسكرية في جبل عطان جنوب العاصمة. وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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