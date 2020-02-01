شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية: مقتل وإصابة وأسر العشرات من مسلحي الحوثي في معارك نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل وأسر عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية، في معارك مع جماعة الحوثي بجبهة نهم شرقي صنعاء.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني نصبت كميناً محكماً لمسلحي جماعة الحوثي الانقلابية في جبهة نهم، وتمكنت من قتل 16 حوثياً بينهم قائد المجاميع المدعو “أبو الزهراء”، وأسر 7آخرين.

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وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للمسلحين الحوثيين في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

وكان الناطق الرسمي باسم قوات الجيش العقيد عبده مجلي، قد دعا في وقت سابق الصليب الأحمر انتشال جثث قتلاها المتناثرة في جبال نهم والجوف.

ومنذ أكثر من أسبوع تدور مواجهات عنيفة في جبهات نهم والجوف وهيلان والبيضاء بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي.