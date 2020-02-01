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بيان تحذيري من جمعية الصرافين اليمنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعت جمعية الصرافين اليمنيين، كافة منشآت وشركات الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية لمناطق الإرتفاع تحت أي مبرر.

وطالبت في بيان الخميس، شركات ومنشآت الصرافة الى الإلتزام بتغطية طلبات واحتياجات عملائهم الدائمين و أخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.

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وأشارت الى أنه سيتم نزول الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.

ونوهت بأن التعميم جاء بناءً على توجيهات سابقة، حرصاً على الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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