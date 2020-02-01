شكرا لبحثكم عن خبر بيان تحذيري من جمعية الصرافين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت جمعية الصرافين اليمنيين، كافة منشآت وشركات الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية لمناطق الإرتفاع تحت أي مبرر.

وطالبت في بيان الخميس، شركات ومنشآت الصرافة الى الإلتزام بتغطية طلبات واحتياجات عملائهم الدائمين و أخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.

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وأشارت الى أنه سيتم نزول الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.

ونوهت بأن التعميم جاء بناءً على توجيهات سابقة، حرصاً على الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.