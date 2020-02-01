شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري وأفراده المحاصرين ينفذون مغامرة ضد مليشيا الحوثي في نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، الجمعة، أن أحد القادة العسكريين وأفراده المحاصرين في جبهة نهم نفذوا مغامرة ضد مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن قائد الكتيبة الأولى في لواء حفظ السلام التابع للجيش اليمني وسبعة من أفراده كانوا محاصرين ومتخفيين في فرضة نهم، فقاموا يوم أمس قبل الظهر، بمغامرة وانتظروا طقم الإمداد التابع لمليشيا الحوثي، وهجموا عليه وقتلوا من فيه واخذوه مع الجهاز اللاسلكي وانطلقوا نحو مفرق الجوف.

واشارت المصادر الى أن القائد العسكري وأفراده عند وصولهم الى آخر نقطة للحوثيين، وجه لهم أوامر وكأنه تابع لهم ، وقال شدو الأمور وانتبهو أنا با أسير أشوف المواقع الأمامية، و واصل سيره نحو محافظة الجوف.

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ونوهت المصادر بأنه عند وصوله بالطقم الحوثي لأول نقطة تابعة لرفاق سلاحه، باشروه بالرصاص وأصابوا اثنين منهم بجروح بسيطة، بعد معرفتهم أنهم زملائهم.

وتشهد جبهات نهم وصرواح والجوف معارك عنيفة بين الجيش والمليشيا، خلفت مئات القتلى والجرحى.