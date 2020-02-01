شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقاتلات التحالف تستهدف بأربع غارات مواقع للمليشيا في الغيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، شباط 01، 2020، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات على مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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