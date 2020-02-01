وصول مئات المهجرين قسراً من قوات الإصلاح في مأرب إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وصل عصر الجمعة، إلى نقطة العلم على مداخل مدينة عدن، جنوبي اليمن، أكثر من 20 حافلة تحمل المئات من المواطنين المهجرين قسرا من مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.



وأكدت مصادر أمنية في نقطة العلم، وصول المئات من المهجرين قسراً من أبناء المحافظات الشمالية "تعز وإب والحديدة"، إلى نقطة العلم اليوم الجمعة قادمين إليها من مارب.

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وذكرت المصادر، انه تم إيقاف مواكب المهجرين في نقطة العلم، حيث تم الترتيب لنقلهم إلى نقطة دار سعد بعدن بمرافقة قوة أمنية من الحزام الأمني، وصولاً إلى أطراف محافظة لحج بهدف تأمين وصولهم إلى محافظاتهم الشمالية.

وشنت ميليشيا الإخوان المسلمين في مأرب حملة أمنية للقبض على المئات من أبناء محافظات الشمال، تعز والحديدة والبيضاء وإب وصنعاء وحجة وريمة، وتم ترحيلهم بحجة أنهم خلايا نائمة ويعملون لصالح الحوثيين في إسقاط مأرب.

ويعد تهجير المواطنين قسراً جريمة انتهاك ضد الإنسانية ترتكبها قوات الإصلاح والجيش الوطني في مأرب دون أي إدانة للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لواقعة التهجير القسري وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق النازحين والمقيمين في محافظة مأرب اليمنية.