شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبيل الصوفي : معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق الحوثي الإخواني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

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قال رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري، نبيل الصوفي، أن معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان .



وذكر الصوفي في تغريدة له بتويتر، أن معارك نهم تظهر هزيمة نفسية مطلقة لدى المقاتل تحت قيادة بقايا الدولة من الاخوان والمؤتمر في الرياض وفي مأرب.

وأكد أن الشمال في خطر ماحق .. مشيراً إلى الحوثي بعد أن أسقط الوحدة وفتت الدولة يتفرغ للشمال، اهانة وتحقير.