- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبيل الصوفي : معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق الحوثي الإخواني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري، نبيل الصوفي، أن معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان .
وذكر الصوفي في تغريدة له بتويتر، أن معارك نهم تظهر هزيمة نفسية مطلقة لدى المقاتل تحت قيادة بقايا الدولة من الاخوان والمؤتمر في الرياض وفي مأرب.
وأكد أن الشمال في خطر ماحق .. مشيراً إلى الحوثي بعد أن أسقط الوحدة وفتت الدولة يتفرغ للشمال، اهانة وتحقير.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الصوفي : معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق الحوثي الإخواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.