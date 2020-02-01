اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

شاهد.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون

متابعات_الخليج 365

كرمت الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة الدكتور عمر بن عبدالله بامحسون، و في مساء الوفاء لمن أعطى زهرة شبابه خدمة للإنسانية جمعاء دون إستثناء وبتجرد منطقع النظير ليلة من أجمل ليالي العمر عندما تكرم رجلاً لم يتوانى لحظة من خدمة المجتمع بتنميته في كافة نواحي الحياة  من تعليم وتدريب والتنمية الفكرية والاجتماعية.

 

 

وما جاء هذا التكريم من الفدرالية الدولية لاصدقاء الامم المتحدة إلا وفاء لاهل الوفاء متمنين له التوفيق والسداد والاستمرار بنفس الطريقة وتجديد العزم لإعطاء أكثر وأكثر في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز يحفظهم الله

 

Advertisements

وقد تم تكريم د عمر سفيرا للنوايا حسنة وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في العام 2019م.

3737200207.jpg

 

3d21efcc32.jpg

 

8e6fd182c5.jpg

 

28808a5930.jpg

 

e4fe07ffaf.jpg

 

375e338770.jpg

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا