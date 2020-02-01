شكرا لقرائتكم خبر عن العراف اللبناني “ميشال حايك” الذي تنبأ بمقتل اللواء “الفغم” يفاجئ الجميع ويعلن عودة محمد بن نايف إلى حكم المملكة ويكشف مصير “بن سلمان” في 2020 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أثار المُتنبئ ميشال حايك أحد علماء الأبراج الفلكية والأخبار الخاصة بها، ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة بمدى صحة التنبؤات التي تنبأ بها لما سيحدث في الوطن العربي والعالم، ولعل هذه الأمور بارع بها بشكل من الأشكال المجهولة الكيفية، سنتناول هنا توقعات ميشال حايك 2020 عن السعودية.

العراف اللبناني ميشال حايك

من هو ميشال حايك

هو مُتنبئ لبناني أثار الكثير من الصيت بشأن تنبؤاته السنوية التي يُطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، ويرى العديد من الناس بأنه تخطى ما يُسمى بالصدفة بشأن التوقعات التي يُقدمها والتي تُصيب في العديد من المرات، وهناك من يعتبرها صدفها، ميشيل دخل في حقل التنبؤات منذ العام 1985م، وأطلق عليه بعض الناس اسم نوستراداموس العرب.

توقعات ميشال حايك 2020 عن السعودية

ميشال حايك في توقعاته لأوضاع السعودية في العام 2020 وبالتحديد ولي العهد محمد بن سلمان وقضية خاشقجي، وقال:

سيكون مفعول رجعي لزيارة الرئيس ترامب للسعودية.

سيكون هناك محاولات لدك تحصينات الملك سلمان وولي عهده في الحكم.

أوامر ملكية تخص الساحة السعودية من فئة الألف.

اهتمام عالي بمقر وزارة الداخلية.

يقوم ولي العهد بخرق قرار الكونغرس الأمريكي.

المفاجآت الكثيرة تحمل اسم تركي آل الشيخ.

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مراكز القرار السعودي ستكون موجهة الاعين على ولي العهد محمد بن سلمان وأخيه خالد بن سلمان.

سيكون انقلاباً للمعادلة وعودة أحد الامراء المُستبعدين إلى الحكم من جديد.

متابعة شعبية إلى بورصة أحد لاعبي كرة القدم السعوديين.

سيكون هناك صدى واسع لحارس الملك سلمان الشخصي عبد العزيز.

جامعة الأميرة نورة إلى الاضواء.

تجري محاول اغتيال لأحد أفراد العائلة الحاكمة في المملكة السعودية.

علامات اختفاء جثة خاشقجي تظهر وتحمل المفاجآت التي تُغير من الواقع.

سيكون هناك عميل مُزدوج لتوريط محمد بن سلمان بموضوع اغتيال خاشقجي وجثته.

خطر جديد ولغز جديد يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تنبئ ميشال حايك بمقتل اللواء عبد العزيز الفغم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تداول وسائل إعلام سعودية خبر مقتله، يوم الأحد 29 سبتمبر / ايلول 2019.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: “ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس”.

وبعدها بفترة تمت عملية القتل للواء عبد العزيز الفغم على يد أحد أصدقاءه، الأمر الذي أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بما توقعه ميشال حايك.

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