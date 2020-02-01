شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذ يحدث اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا ...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، من مخطط خطير، يستهدف الكعبة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال "أردوغان"، إن خطة الرئيس "ترامب" المزعومة للسلام تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أن تركيا "لا تعترف ولا تقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكلٍ تامٍّ وتحتل القدس بالكامل".

وأضاف: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدًا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر"، بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع: ترك مصير القدس لمخالب إسرائيل الدموية سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء.

وأردف الرئيس التركي، قائلًا: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر أي تصريح منها (رافضٍ لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟".

وأكمل: "مثل هذه الدولة المارقة (إسرائيل) التي تعدم الأبرياء في الشوارع، لا يمكن أن تكون في نظرنا دولة صالحة أبدًا".

وقال: "سأتصل بمحمود عباس وإسماعيل هنية حول خطة ترامب للسلام المزعومة وسأقيّم القضايا معهم".

Advertisements

وكان عددٌ كبيرٌ من دول الخليج على رأسهم الإمارات والسعودية والبحرين وعمان رحبوا بخطة السلام الجديدة التي أعلنها رئيس أمريكا وبجواره رئيس حكومة تيسير الأعمال الإسرائيلية "نتنياهو".

وتتضمن الخطة الأمريكية إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لدولة الاحتلال، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وجاء الرد السعودي عاجلا ... حيث شدد الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن موقف السعودية لن يتغير من القضية الفلسطينية، وذلك بعد كشف الرئيس الأمريكي عن بنود ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وقال العاهل السعودي: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، داعيا الى ضرورة "تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار ان السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي الى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

بدوره، شكر الرئيس الفلسطيني العاهل السعودي على "مواقف السعودية الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استعرض ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخطوط العريضة لما أطلق عليه إعلاميا "صفقة القرن" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن أهم المقترحات التي طرحها ترامب، إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، على أن تبقى القدس "عاصمة غير مجزأة لإسرائيل".

كما تشمل الخطة الاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تجميد بناء المستوطنات الجديدة خلال فترة مدتها أربع سنوات مخصصة لخوض مفاوضات بين طرفي النزاع، حول معايير الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذ يحدث اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا ...شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.