شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصم صنعاء اليوم السبت، شباط 01، 2020.



وقال مراسل "الخليج 365" إن أجواء صنعاء وضواحيها تشهد، في الأثناء، تحليقا مكثفا للمقاتلات الحربية.

ولم يتم رصد غارات داخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر.

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