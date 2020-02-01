حصري.. معلومات جديدة حول الضربة الأمريكية التي استهدفت زعيم القاعدة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

كشفت مصادر خاصة معلومات جديدة حول العملية التي استهدفت زعيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، بمحافظة مأرب شرقي البلاد.



وذكرت المصادر أن القصف الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم 30\يناير الماضي استهدف عددا من قادة القاعدة في وادي عبيدة بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف استهدف عددا من القادة الأمنيين في التنظيم، دون أن تورد أسماءهم.

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ولفتت المصادر إلى أن الأمنيين في التنظيم كانوا يتواجدون في المنطقة مع عوائهم لحظة القصف.

وأكدت المصادر مقتل 4 من قيادات التنظيم. ولم يتسن لها الحصول على معلومات حول ما إذا كان الريمي فعلا من بين القتلى.

وتابعت المصادر أن تواجد عناصر وقيادات التنظيم في بعض مناطق محافظة مأرب علني.

وتولى الريمي قيادة التنظيم بعد مقتل زعيمه الوحيشي قبل ثلاثة أعوام.