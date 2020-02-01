شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور .. تعرف حقيقة التسرب النفطي في مصافي عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة مصافي عدن، ليل أمس، عن حقيقة التسرب النفطي الذي حدث في أحد أنابيبها بحسب ما نقلته عدد من المواقع الإخبارية .

وقالت الشركة أن التسرب كان طفيفاً جداً وتمت السيطرة عليه من قبل الفنين التابعين للشركية . واوضحت الشركة أن التسرب حدث في أحد الأنابيب الممتدة بين المصفاة وميناء الزيت وقد تم الإنتهاء من إصلاح الإنبوب والسيطرة على التسرب الطفيف الذي حصل . Advertisements

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