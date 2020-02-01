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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..”الحوثي” ”يأتم” بطلاب الاف المدارس بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر تربوية، أن الصريع حسين الحوثي، تقدم عدد من طلاب الاف المدارس بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا؛ في إشارة إلى العبث الذي ارتكبه الحوثيين بحق المناهج الدراسية التي قامت بتحويرها، لتفخيخ عقول الاجيال القادمة.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الأطفال أصبحوا مسربلين، فيما حسين الحوثي يتقدمهم، وحب ما يسمى "آل البيت" يغزو تلك المناهج.
ونوهت المصادر بأن جيلا كاملا سينشأ متشبع بالطائفية والسلالية والصنمية.
ورصدت المصادر الفروق في تفسير سورة الإنسان في المناهج التي كانت ماقبل 2014، وما بعد سيطرة المليشيا، إضافة الى الرموز الكرتونية المستخدمة التي تم تغييرها في المنهج.
وعبثت المليشيا بالمناهج المدرسية في ظل صمت مطبق من قبل حكومة هادي و"اليونسكو" والمنظمات الدولية المعنية.
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