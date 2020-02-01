شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية بمحافظة الضالع، أن تعزيزات كبيرة دفعت بها مليشيا الحوثي بإتجاه المحافظة.

و ذكرت المصادر، أن التعزيزات تضم عربات مدرعة ودبابات وأطقماً عسكرية مدججة بالمقاتلين والأسلحة الرشاشة إلى جبهات محافظة الضالع.

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وأشارات المصادر الى إن المليشيا جلبت بالتعزيزات من معسكر يريم إلى معسكر الحمزة بمدينة إب عاصمة المحافظة عن طريق نقيل الخشبة إلى منطقة الطاحون بالحُشا شمال غرب الضالع.

المصادر توقعت أن يتم الدفع بجزء من التعزيزات نحو تخوم جبهة غلق بعد فرض حصار وسيطرة نارية على معسكر الحساحس منذ مطلع الأسبوع.

وتتواصل المواجهات في جبهات شمال غرب المحافظة، تمكنت خلالها القوات المشتركة من صد هجوم وإفشال محاولة تسلل حوثية باتجاه منطقة الخرازة المحاذية لجبهة باب غلق بمحيط منطقة بيت الشرجي شمال جبهة الفاخر في مديرية قعطبة.