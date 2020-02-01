شكرا لبحثكم عن خبر بالتزامن مع تقدم في ”الملاجم” و”ناطع”..الجيش اليمني يحصد أرواح العشرات من مليشيا الحوثي في ”قانية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصدت قوات الجيش اليمني أرواح العشرات من مليشيا الحوثي في جبهة "قانية"، محافظة البيضاء، بالتزامن مع تحقيق قوات الجيش لتقدم ميداني في "الملاجم" و"ناطع".

وأفادت مصادر ميدانية بمصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا في هجوم فاشل على مواقع الجيش في خدار العرجا الواقعة بين منطقتي حوران وقانية ثم عاودت المليشيا هجماتها الانتحارية سعيا ً لانتشال جثث قتلاها.

ونوهت المصادر بأنه تم دحر الهجوم الحوثي وفر من تبقى من عناصر المليشيا الحوثية.

وفي ذات السياق، يخوض أبطال الجيش اليمني في محور بيحان المرابطين في مديريتي الملاجم وناطع، معارك التحرير على الخطوط الأمامية مع العدو يومياً، محققين انتصارات جديدة، على طريق الخلاص من المليشيا.