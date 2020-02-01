شكرا لبحثكم عن خبر بعد عرض أمريكي بـ 15 مليون دولار لمن يكشف عنه.. مقتل زعيم ”القاعدة” في جزيرة العرب بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، قاسم الريمي، مصرعه بغارة أمريكية في محافظة مأرب.

و أفادت مصادر متطابقة أن الغارة التي شنتها طائرات أمريكية من دون طيار، يوم الخميس، أسفرت عن مقتل الريمي.

وأكدت المصادر أن الريمي كان يختبئ، منذ مدة، في أحد المنازل بوادي عبيدة في مأرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد عرضت 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى الريمي.