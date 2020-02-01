شكرا لبحثكم عن خبر بسبب التضحية بأشراف الجوف.. خلافات حادة بين قيادات حوثية من الجوف وصعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة الجوف، إن خلافا حادا نشب بين القيادي في مليشيات الحوثي حسين علوي بن قعشم وقيادات المليشيات القادمة من صعدة.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي بن قعشم اتهم قادة المليشيات في المحافظة بالزج بمن وصفهم بأشراف مديرية الغيل في معارك خاسرة دون الاستعداد لها.

كما أتهم قعشم القيادات الحوثية بأنها مشغولة بجمع الضرائب والجبايات من المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات.

وكشفت المصادرعن أن ما يسمى بجهاز "الأمن الوقائي" التابع للمليشيات أرسل تهديد مباشر للقيادي حسين قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لمن يسمونهم بأشراف صعده.