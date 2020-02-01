شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يزعم بأن إيقاف عملية دخول مأرب جاء بوساطة دولة عربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعم قيادي حوثي رفيع، اليوم الجمعة، أنه تم إيقاف عملية دخول محافظة مأرب، بوساطة دولة عربية.

وقال محمد البخيتي، المعين من قبل المليشيا الحوثية نائبا لرئيس مجلس الشورى بصنعاء، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام حوثية، "أوقفنا عملية دخول(ما اسماه) الجيش واللجان إلى مدينة مأرب حقنا للدماء وكذلك لتوسط دولة عربية".

وتابع البخيتي: عندما اقتربت (ما اسماها) قوات الجيش واللجان؛ (في اشارة الى مسلحي المليشيا) من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية في خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة.

وكانت قوات الجيش اليمني، كبدت المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة في الأرواح والعتاد، خلال محاولتهت الهجوم على صرواح ونهم خلال الأيام الماضية.

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