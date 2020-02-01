شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض تحويلات المقيمين في السعودية لأول مرة منذ 15 عاماً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت تحويلات المقيمين الأجانب في السعودية انخفاضاً للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاماً بنهاية العام الماضي.

وكشف بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي/ ساما) تراجعاً في قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال العام 2019 بنسبة 8 بالمئة إلى حوالي 125.5 مليار ريال (33.4 مليار دولار) مقارنة بالعام 2018 البالغة 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار) مسجلة أدنى مستوياتها منذ العام 2012.

فإن تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، تراجعت بأعلى وتيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنسبة 3.7 في المائة و6.7 في المائة في 2017 وكذلك 3.2 في المائة في 2016.