عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

دمرت القوات المشتركة، الجمعة، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، في جبهة البرح.



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وأكدت مصادر أن المليشيا الإرهابية تلقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال معارك عنيفة اندلعت مع القوات المشتركة في جبهة البرح.

وقالت إن القوات المشتركة دكت تحصينات ومواقع مليشيات الحوثي تمركزت عليها في جبال رسيان شمالي البرح، كما لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم.

وأضافت أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.