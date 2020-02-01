اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح

السبت 1 فبراير 2020

القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح

الخليج 365

دمرت القوات المشتركة، الجمعة، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، في جبهة البرح.

 

Advertisements

وأكدت مصادر أن المليشيا الإرهابية تلقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال معارك عنيفة اندلعت مع القوات المشتركة في جبهة البرح.

 

وقالت إن القوات المشتركة دكت تحصينات ومواقع مليشيات الحوثي تمركزت عليها في جبال رسيان شمالي البرح، كما لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم.

 

وأضافت أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تدك تمركزات مليشيا الحوثي في البرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا