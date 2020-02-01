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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفينة البنزين "ميرابي" ترسو في ميناء الزيت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفينة البنزين ميرابي ترسو في ميناء الزيت
السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365
رست السفينة ميرابي، مساء الجمعة، في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، بحمولة 34 ألف و900 طن متري من بنزين السيارات.
وسحبت الجهات المختصة عينة من شحنة البنزين على متن الباخرة، لإجراء الفحص المختبري لها، وفقا للمعمول به مع كل شحنة تصل إلى المصفاة.
ورجحت مصادر في الميناء، بدء تفريغ حمولة السفينة إلى خزانات مصافي عدن، خلال الساعات المقبلة.
وقالت إن عملية ضخ حمولة السفينة إلى الأسواق المحلية، ستؤدي إلى انفراج أزمة الوقود.
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