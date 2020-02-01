شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنازلت لأجله عن مهر مليون ريال .. مغترب وسيم يخطف قلب السعودية "بدور البراهيم" ومفاجأة بشأن جنسيته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه “بدور البراهيم” وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية.

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وقال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية، خلاص راحت عليكم شباب، طالما قالت أنها تحب الصغار والكيوت، وردت “بدور” على الشاب قائلة: خلاص مافي مليون ريال مهر.

وعن مكان الإقامة قال شهاب هل نقيم في السعودية أم الكويت لترد بدور قائلة أنها سوف تقيم معه في لندن.

وأثارت بدور الجدل في المقطع بعد ظهورها مع الشاب مرتديه الحجاب حيث ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو بدونه وكانت التساؤلات حول إن كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل أم لا ولكنها لم تؤكد هذا الأمر.