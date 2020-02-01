شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جمال خاشقجي يعود للواجهة من جديد .. السعودية تكشف لأول مرة أين جثته وما الذي حدث لها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

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