شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة الفتاة المراهقه محظوظة جدا .. تستلم 175 ألف دولار على كل فيديو مدته 60 ثانية فقط ..والسبب جمالها الساحر ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلط تقرير أعده موقع Online Casinos الضوء على حجم الأرباح التي تحققها المراهقة الأمريكية لورين غراي نجمة تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة، مقابل نشر منشور مدفوع.

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