شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثيون يستفيقون الان على كارثة كبرى لم يسبق لها مثيل ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ان التحالف شن غارات على مواقع الحوثيين صباح اليوم الجمعة.

وقالت المصادر ان الطيران استهدف جبل عطان بصنعاء بعدة غارات ، بعد فترة من توقف القصف على مواقع داخل العاصمة.

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في صنعاء ايضا سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش اليمني في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره، إن الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب.

وأكد مصرع 16 عنصرًا من الميليشيات الحوثية بينهم قائد المجاميع المدعو أبو الزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما