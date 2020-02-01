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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاول مرة وعبر القناة الفضائية المصرية.."كشك" يبكي كل اليمنيين ويكشف سر خطير عن قتلة الشهيد الحمدي ولماذا احبه اليمنيين الشماليين والجنوبيين ( فيديو مبكي )

2020/02/01 الساعة 07:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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