شكرا لمتابعة خبر عن عاصمة عربية شهيرة تباغت الجميع وتمنع اليمنيين الشماليين من الدخول اليها منعا باتا ولا تسمح الا لابناء المحافظات الجنوبية ( شاهد صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاصمة عربية شهيرة تباغت الجميع وتمنع اليمنيين الشماليين من الدخول اليها منعا باتا ولا تسمح الا لابناء المحافظات الجنوبية ( شاهد صورة صادمة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصمة عربية شهيرة تباغت الجميع وتمنع اليمنيين الشماليين من الدخول اليها منعا باتا ولا تسمح الا لابناء المحافظات الجنوبية ( شاهد صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.