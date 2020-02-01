شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. القوات المشتركة تزور مناطق التماس وتعلن جاهزيتها لمعركة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار عضوا القيادة المشتركة في الساحل الغربي، العميد احمد الكوكباني قائد اللواء الأول تهامة والعميد صادق دويد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية ، اليوم الجمعة 31 يناير ، عددا من المواقع في خطوط التماس بمديرية بيت الفقيه التابعة لمحافظة الحديدة.

حيث تفقدا مواقع اللواء الأول تهامي في منطقة الطور واللواء الخامس حراس الجمهورية في منطقة الجاح الإستراتيجية والتي شكلت أكبر مقبرة جماعية للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية.

وخلال الزيارة أشاد الكوكباني ودويد بمدى الجاهزية القتالية في كافة الجبهات على طول خطوط التماس في مديرية بيت الفقيه، وكما هي داخل مدينة الحديدة ومختلف الجبهات في حيس والتحيتا والدريهمي.

وثمنا بسالة أبطال القوات المشتركة ومعنوياتهم العالية التي لم تخبُ لوهلة ويجسدونها بسحق كل محاولات التسلل التي نفذتها المليشيات التابعة لإيران وكبدتها خسائر لاتقل فداحة عن خسارتها قبل اتفاق ستوكهولم.

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واعتبرا هذه الجاهزية وتنامي قدرات القوات المشتركة تأكيدا على أن رهان المليشيات الحوثية على الوقت بمماطلتها في تنفيذ الإتفاق هو رهان خاسر .

واستمع عضوا القيادة المشتركة إلى شرح مفصل من الضباط والأفراد عن الترتيبات والانتشار ومدى التنسيق بين عمليات اللواء الأول تهامي وحراس الجمهورية والتي تشكل واحدة من أهم عناصر القوة والفاعلية لدى القوات المشتركة.

وجدد أبطال القوات المشتركة العهد والولاء لله والوطن والجمهورية، مؤكدين أن مرابطتهم في ميادين العزة والكرامة واجب وطني وديني حتى تحرير وتطهير كل شبر في أرض الوطن من المليشيات التابعة لإيران.