شكرا لبحثكم عن خبر المتحدث العسكري للحوثيين يكرر إعلانه بشأن إستهداف السعودية ومواجهات نهم ومأرب والجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كرر المتحدث العسكري للحوثيين، يحي سريع، مساء اليوم الجمعة، مزاعمه بشأن استهداف السعودية وسير المواجهات في نهم ومحافظتي مأرب والجوف.
وقال في بيان ، اطلع عليه " المشهد اليمني " أن المليشيا نفذت 26 عملية عسكرية ضد مواقع مختلفة في العمق السعودي أدت الى خسائر اقتصادية كبيرة.
وزعم سريع بأن المواجهات تدور حاليا قرب مركز محافظتي الجوف ومأرب، وأن مسلحيهم عززوا مواقعهم في مأرب وحولت مديرية الحزم إلى ساحة مواجهات.
و عرض سريع صورا لما قال انه انتشارا لمسلحيهم في مناطق القتال بمديرية نهم.
وكان المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، نفى مزاعم سريع.
فيما لم تعلق المملكة العربية السعودية على استهدافها من قبل الحوثيين.
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