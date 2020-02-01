شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي ترفع تسعيرة الكهرباء التجارية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، أن مليشيا الحوثي أقرت تسعيرة جديدة للكهرباء التجارية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وذكرت المصادر، أن المليشيات حددت وزارة الكهرباء في سلطات الحوثيين، سعر260 ريال للكيلو الواحد والاشتراك الشهري ألف ريال فقط وسداد النسبة القانونية المحددة للمجالس المحلية.

ولجأ المواطنون وأصحاب المحلات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الاشتراك في الكهرباء التجارية بعد توقف الكهرباء الحكومية عن الخدمة منذ العام 2015.

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