شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقتل ويأسر 23 من مليشيا الحوثي في كمين بنهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة وعشرون من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، قتلوا وأسروا في كمين للجيش الوطني بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المصادر في تصريحات صحفية، إن ستة عشر من مليشيا الحوثي قتلوا بينهم قائد المجاميع المدعو "أبو الزهراء" فيما تم أسر سبعة آخرين من عناصر المليشيا.

من جهة اخر، استهدف الجيش الوطني في منطقة الملاجم جنوب منطقة صلب بقصف مدفعي تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة صلف، أسفر القصف عن تدمير أربع آليات عسكرية تابعة وقتل جميع من كانوا على متنهما.

وتشهد جبهة نهم والجوف وهيلان والبيضاء منذ قرابة أسبوعين مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.