شكرا لبحثكم عن خبر قيادي مؤتمري بارز يعلق على بيان مجلس الأمن حول اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي، على بيان مجلس الأمن حول اليمن، ودعوته لوقف التصعيد والدخول في مشاورات لإنهاء الحرب.

وقال القربي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: أن "بيان مجلس الأمن عن اليمن، اخفى عجزه خلف الجانب الإنساني وبناء الثقة وطائرات المصابين".

وأضاف القربي، بدلاً من اتخاذ قرار وقف الحرب، ذهب المجلس لبيع وهم "اتفاق ستوكهولهم" قائلاً: البيان أخفى عجزه بووهم تحقيق تقدم بعد ستوكهولم بدلاً من اتخاذ قرار يوقف الحرب، ودمارها وينهي الانتهاكات ومعاناة الفقر والمرض".

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وأختتم القربي تغريدته بالحديث عن أمنياته، بأن بيان مجلس الأمن، كان يجب أن يعمل على "فرض البدء بمفاوضات الحل السياسي فورًا لانهاء الجمود الذي يستغل للتهيئة للحرب من جديد".



Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي

@AAlqirbi

بيان مجلس الأمن عن اليمن اخفى عجزه خلف الجانب الإنساني وبناء الثقة و طائرات المصابين و وهم تحقيق تقدم بعد ستوكهولم بدلا من اتخاذ قرار يوقف الحرب و دمارها وينهي الانتهاكات و معاناةالفقر والمرض ويفرض البدء بمفاوضات الحل السياسي فورًا لانهاء الجمود الذي يستغل للتهيئة للحرب من جديد

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6:05 PM - Jan 31, 2020

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