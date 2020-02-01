شكرا لبحثكم عن خبر فيما ”باب النجار مخلوع”..”الحوثي” يقترح على كل دولة عربية رفد فلسطين بـ 5 بالمئة من سلاحها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقترح عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، بأن على كل دولة عربية رفد فلسطين بـ 5 بالمئة من سلاحها.

وقال الحوثي في كلمة القاها في المظاهرة التي نظمتها المليشيا الحوثية، بالعاصمة صنعاء، عصر اليوم، رفضا لما اسمتها "صفقة ترامب"، بأنه " لا نريد أن ننظر إلى فلسطين بالخطابات فقط، وليكن 5% فقط من التسليح العسكري لكل دولة عربية وإسلامية أن يتجه إلى فلسطين".

وينطبق على حديث الحوثي، المثل الشعبي "باب النجار مخلوع"؛ في إشارة إلى المعارك التي يخوضها أبطال الجيش اليمني مع المليشيا الحوثية الانقلابية، على أكثر من جبهة ملتهبة.