شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف العربي تصعد ضد مليشيا الحوثي منذ الهدنة غير المعلنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صعدت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، من غارتها ضد مليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظة وصعدة والجوف والحديدة، لأول مرة منذ الهدنة غير المعلنة التي بدأت قبل أشهر.

واستهدفت مقاتلات التحالف بسلسلة غارات جوية أهداف حوثية في جبل عطان بصنعاء ومديريات أرحب وبني مطر ونهم ومحيط صنعاء.

وشنت المقاتلات غارة على أحد المواقع الحوثية في مديرية الضحى بالحديدة، وعدد من الغارات على الجوف.

وتأتي تلك الغارات الجوية بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمليشيا خلال الأيام الماضية.