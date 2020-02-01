شكرا لبحثكم عن خبر مصرع خبراء إيرانيين وحوثيين في انفجار ”بالستي” بصنعاء قبل انطلاقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير أمريكي، عن مصرع خبراء إيرانيين وحوثيين في انفجار صاروخ بالستي قبيل انطلاقه من أحد المناطق في العاصمة صنعاء. وقال موقع "بريكينغ ديفينس"، إن خبراء إيرانيين ومجموعة من المتمردين الحوثيين في اليمن، قتلوا إثر انفجار صاروخ بالستي إيراني الصنع قبل انطلاقه في 28 يناير الحالي والذي كان يعتقد أنه كان سيستهدف السعودية.

ولفت الموقع الأمريكي الى أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينفجر فيها صاروخ بالستي حوثي قبيل انطلاقه. ففي منتصف يونيو من العام الماضي، أفادت تقارير أن خبراء عسكريين إيرانيين قتلوا في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة صنعاء، في المنطقة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

ويقول تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمعنية باليمن، إن قوات الحوثيين لا تزال تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً.

بعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.