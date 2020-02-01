شكرا لبحثكم عن خبر بعد انباء متضاربة عن لقاءه في صنعاء بـ” الحاكم” .. نجل ” العكيمي” يتحدث عن السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث ولأول مرة نجل محافظ محافظة الجوف و قائد اللواء 155 مشاه "حميد أمين العكيمي" عن فرصة لتحقيق السلام وانه الخيار الافضل للجميع , حسب قوله .

وقال حميد العكيمي في تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر , :للمعزولين عن الميدان ومواقع البطولة..الحرب ليست خيارنا الوحيد ولكنها فرضت علينا، والسلام هو الحل الأفضل للجميع واذا اخترناه سنختاره بثقة وشجاعة ومن موقع القوة وصون المكاسب الوطنية وليس حسب رغبات المفسبكين والصحف الصفراء والصغار اياً كانوا".

واضاف في تغريدته :"نحن أهل الحرب والسلام ولاعزاء للصغار".

ويأتي حديث "العكيمي" عن تحقيق السلام بعد الانباء المتداولة عن لقاءه مع القيادي الحوثي ابو علي الحاكم في العاصمة صنعاء .

واشارت الانباء المتداولة ان اجتماع العكيمي في صنعاء مع قيادات حوثية كان بغرض توقف المعارك في الجوف , بعد تطويق الحوثيين لمدينة الحزم مركز المحافظة , حسب ماجاء في الانباء.

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وكان قد ظهر محافظ الجوف أمين العكيمي قبل يومين في مقطع فيديو اكد فيه انه لا تنازل عن مكتسبات الشرعية في المحافظة ولا بشبر واحد .



حميد العكيمي

@dhm711

للمعزولين عن الميدان ومواقع البطولة..الحرب ليست خيارنا الوحيد ولكنها فرضت علينا، والسلام هو الحل الأفضل للجميع واذا اخترناه سنختاره بثقة وشجاعة ومن موقع القوة وصون المكاسب الوطنية وليس حسب رغبات المفسبكين والصحف الصفراء والصغار اياً كانوا.

نحن أهل الحرب والسلام ولاعزاء للصغار.

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2:06 AM - Jan 31, 2020