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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير مكافحة المخدرات بساحل حضرموت يكرم سلطة الديس الشرقية السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا ثمّن مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله احمد لحمدي دور السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية بقيادة المدير العام للمديرية الأستاذ ماهر عبدالرحيم باوزير وجهودهم المتواصلة لإنجاح إنشاء مقر لإدارة مكافحة المخدرات بالمديرية.

وأشاد المقدم لحمدي بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية ومتابعتهم وسعيهم لإنشاء فرع لإدارة مكافحة المخدرات بالمديريات الشرقية للحد من آفة المخدرات وتعاطيها وتهريبها ورفع مستوى وعي كافة فئات المجتمع بمخاطر وأضرار المخدرات. متوجها بالشكر لسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ومساندته بتوجيه الجهات المختصة لصرف أرض لموقع الإدارة، وللمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي ودعمه المتواصل ووقوفه المستمر بجانب إدارة مكافحة المخدرات ومتابعته الحثيثة للرفع من مستوى الأداء وتطوير العمل بها. Advertisements وكرّم مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل المقدم عبدالله احمد لحمدي الأشخاص المشاركين والمساهمين من السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية لإنجاح إنشاء الفرع نيابة عن قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت ممثلة بالعميد منير كرامة التميمي المدير العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت ونائبه العقيد سعيد بن دويس العوبثاني. والمكرمون هم: 1. أ. ماهر عبدالرحيم باوزير "مدير عام مديرية الديس الشرقية". ٢. أ. سعيد أحمد اليزيدي "مدير مكتب العقار بالمديرية". ٣. أ. عبدالله علي العفاري " مدير مكتب المالية بالمديرية". ٤. أ. محمد مبارك عبدالصمد باوزير. ٥. أ. خالد عمر عوض باوزير.

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