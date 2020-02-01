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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كندا تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات جددت الحكومة الكندية دعمها للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ودعمها لجهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن من اجل إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام مستدام وفقاً للمرجعيات الاساسية الثلاث.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمجلس السفراء العرب في اوتاوا برئاسة سفير بلادنا لدى كندا جمال السلال وقيادة وزارة الخارجية الكندية برئاسة السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي روبرت اوليفانت. Advertisements وبحث مجلس السفراء العرب وقيادة وزارة الخارجية الكندية العلاقات العربية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن مجلس السفراء العرب المواقف الكندية تجاه اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية ودعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ومساهمات كندا في جهود حفظ السلام الدولي، وقوات حفظ السلام التابعة الامم المتحدة. وأكد المسؤولين الكنديين رغبة بلادهم في تطوير وتعزيز العلاقات مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة. حضر اللقاء رئيس الدائرة العامة للشرق الاوسط في الخارجية الكندية تروي لولنشكي ، ورئيس الدائرة العامة للجزيرة ودول الخليج جيفري ماكميلين، والمستشار السياسي لشؤون الشرق الاوسط الحاج محمد.

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