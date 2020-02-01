شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,616 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,616 لغماً متنوعاً خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020 والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.



واوضح المركز بان المشروع انتزع 6 ألغام مضادة للأفراد و402 لغم مضاد للدبابات و11 عبوة ناسفة و1,197 ذخيرة غير منفجرة..مشيراً الى ان ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 125,902 لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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