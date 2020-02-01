شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم رحلة ترفيهة لـ 27 طفلاً من الذين جندتهم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، امس الخميس ،رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً من الأطفال الخاضعين للتأهيل النفسي والاجتماعي ،إلى حديقة مأرب العامة ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.



واشار المركز الى ان الرحلة تهدف الى إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وقضائهم أوقاتا من المرح في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في صراعها المسلح.

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