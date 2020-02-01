عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايزيد يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لتبادل الطلاب إياستا بسلوفاكيا

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

شارك نائب عميد كلية الطب لشئون الطلاب بجامعة حضرموت الدكتور عبدالقادر بايزيد ، في أعمال المؤتمر العام الثالث والسبعين للرابطة الدولية لتبادل الطلاب لإكتساب الخبرات التقنية(إياستا)المنعقد في مدينة تاترانسكا لومنيتسا السلوفاكية.



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وناقش المؤتمر ،عدد من المواضيع المتعلقة بآفاق تعزيز العمل والتعاون والتشريعات الخاصة بالرابطة والتصويت على اجراء بعض التعديلات التي من شأنها رفع كفاءة العمل .

وتم التصديق على الخطة الاستراتيجية لعمل الرابطة خلال الاعوام ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٥ بعد مناقشات مستفيضة .

وشارك الدكتور بايزيد على هامش المؤتمر في اللقاء السنوي لمجموعة دول آسيا والباسيفيك وناقش انشطة المجموعة للعام المنصرم والآفاق المستقبلية لعملها .