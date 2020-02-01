- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايزيد يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لتبادل الطلاب "إياستا" بسلوفاكيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايزيد يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لتبادل الطلاب إياستا بسلوفاكيا
السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
شارك نائب عميد كلية الطب لشئون الطلاب بجامعة حضرموت الدكتور عبدالقادر بايزيد ، في أعمال المؤتمر العام الثالث والسبعين للرابطة الدولية لتبادل الطلاب لإكتساب الخبرات التقنية(إياستا)المنعقد في مدينة تاترانسكا لومنيتسا السلوفاكية.
وناقش المؤتمر ،عدد من المواضيع المتعلقة بآفاق تعزيز العمل والتعاون والتشريعات الخاصة بالرابطة والتصويت على اجراء بعض التعديلات التي من شأنها رفع كفاءة العمل .
وتم التصديق على الخطة الاستراتيجية لعمل الرابطة خلال الاعوام ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٥ بعد مناقشات مستفيضة .
وشارك الدكتور بايزيد على هامش المؤتمر في اللقاء السنوي لمجموعة دول آسيا والباسيفيك وناقش انشطة المجموعة للعام المنصرم والآفاق المستقبلية لعملها .
كانت هذه تفاصيل خبر بايزيد يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لتبادل الطلاب "إياستا" بسلوفاكيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.