شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي وزير العدل في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ، برقية عزاء ومواساة إلى وزير العدل علي هيثم الغريب، وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته.



وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير العدل وجميع أفراد أسرته بهذا المصاب..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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