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عدن - ياسمين التهامي - رد أمير سعودي مقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحدي صاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" غير المعرف على تويتر حول مكان جثة جمال خاشقجي.

وفي تغريدة لصاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" في موقع التواصل "تويتر"، سأل الأمير عبد الرحمن بن مساعد:"أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي!وموضوع بيزوز نشرته جريدة الغارديان البريطانية والموضوع الآن تحقق فية FBI أما المعتقلين! ترى الكذب عيب والتضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ود وليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!!الصدق زين".

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شاهد : أمير سعودي مقرب من والي العهد يقع بالفخ ويكشف مصير جثة الصحفي خاشقجي .. ويبرر اعتقال الدعاة والأكاديميين لأنهم عملاء قطر! (صورة وتفاصيل)

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ورد بن مساعد بالقول إن "يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي.. أما ردك عن المعتقلين فباستثنائك للاثنين تؤكد أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك".

وأعلنت السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، غضبًا عالميًّا، وسط اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالوقوف خلف الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض.

وبعدما قدمت السلطات السعودية روايات متضاربة ومتعددة لما حصل مع خاشقجي، أقرت بأنه جرى قتله وتقطيع جثته، بعد مقال إنه "فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".

وأعلن السيناتور الديمقراطي رون وايدن قبل أيام أنه سيعمل على الكشف عن معلومات سرية حول مقتل خاشقجي، إذا لم تنشر الإدارة الأمريكية تقريرًا عن الجريمة، قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز".

وقال "وايدن" للصحفين إن تحركه سيتضمن إجبار رئيس المخابرات الأمريكية على نشر معلومات عن قتل خاشقجي، موضحًا أن الهدف هو "تحديد أسماء من أمر بذلك ومن تواطأ وما الذي تم فعله لمنع ذلك".