شكرا لمتابعة خبر عن أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يعترف رسميا بمصرع قيادات من العيار الثقيل ومن الصف الأول بينهم الرزامي (الاسماء + العدد) مستجدات جديدة : أطراف يمنية تتهم الإخوان بتسخين جبهة نهم لحسابات خاصة بالجماعة.. "معارك تحسين المواقع تسابق جهود السلام" أمير سعودي مقرب من والي العهد يقع بالفخ ويكشف مصير جثة الصحفي خاشقجي .. ويبرر اعتقال الدعاة والأكاديميين لأنهم عملاء قطر! (صورة وتفاصيل) تعرف على القيادي البارز الذي صفهو الحوثيون؟ "اسم وتفاصيل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.