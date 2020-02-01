شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الشرعية تقصم ظهر عبدالملك الحوثي وتنشر خريطة تقطع الشك باليقين وتفضح فلم هوليوود الحوثي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مدير عام مكتب وزارة الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، زيف المؤتمر الصحافي لناطق قوات الحوثي يحيى سريع والمعلومات المضللة التي تضمنها. ونشر قمع، بحسب متابعة (أحداث نت) في حسابه على تويتر، خريطة توضح تضليل ناطق الحوثي وعلق عليها بالقول: "‏مابين الأمس واليوم، يحيى سريع لهف مديريات بالكامل لاوجود له فيها مثل الغيل والخلق كذلك المصلوب ومدغل ومجزر" --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : من الصين إلى الرياض .. هل وصل فيروس "كورونا" إلى السعودية .. السلطات تدق ناقوس الخطر وتطلق صافرة الانذار ..شاهد آخر التطورات • قل وداعًا لمرض السرطان .. العلماء يكتشفون علاج جديد موجود في كل بيت ويقضي على مرض السرطان بشكل نهائي خلال وقت قصير جدا • عاجـــل : طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اقلعت قبل قليل من الرياض متوجهة إلى جيزان .. لكن حدثت المفاجأة التي صعقت الركاب بعد انطلاقها ..شاهد • عاجـــل : جيش جرار يدخل خط المواجهة ويغير موازين المعركة في جبهة "نهم" .. (تفاصيل طارئة تحدث الأن) Advertisements • عاجـــل : تطورات طارئة الان في جبهة نهم .. معارك ساحقه وجيش جرار يتقدم نحو صنعاء ..شاهد اخر التفاصيل الميدانية • شاهد : مجزرة مروعة في “قصر الرحاب“ هزت الأسرة الحاكمة والأميرة الناجية تفجر مفاجأة بشأن دور الملك السعودي “فيديو وصور“ • شاهد : فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها • لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد --------------------------------- وأضاف: "‏اكتفى الناطق السريع ب 20 ثانية عن محافظة الجوف فقط في فيلم هوليوود الذي عرضه هذه الليلة واقتصر على المبنى المهجور في المتون".

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تقصم ظهر عبدالملك الحوثي وتنشر خريطة تقطع الشك باليقين وتفضح فلم هوليوود الحوثي ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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