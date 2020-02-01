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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل اليمنيين ويزف لهم اروع بشارة عجزت عن تحقيقها الشرعية والسعودية والامارات ..وقناة الجزيرة القطرية تكشف المستور

2020/02/01 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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