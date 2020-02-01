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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست في نهم ولا الجوف ولا مأرب..لأول مرة منذ اندلاع القتال الحوثيون يعترفون رسميا بخسارتهم الفادحة والكبيرة لهذه الجبهة ونصر كاسح للشرعية ( صورة )

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